Adelsheim. (dore/pm) Das Jubiläum "200 Jahre Schützengesellschaft Adelsheim" wird mit einem großen Fest über mehrere Tage gebührend gefeiert. Ende 2022 hatte sich ein sechsköpfiges Orga-Team zur Vorbereitung der 200-Jahr-Feier zusammengefunden. "Umfangreiche Planungen und intensive Arbeiten beherrschen seitdem deren Alltag", heißt es in der eigens zum Jubiläum erschienenen Festschrift. Sämtliche Vereinsaktivitäten seien auf dieses große Ereignis ausgerichtet. Mit einem vielfältigen Programm im Zuge des viertägigen Volks- und Schützenfests vom 30. Juni bis 3. Juli will die Schützengesellschaft Adelsheim 1823 an die Tradition der großen Schützenfeste anknüpfen und diesem seltenen Jubiläum den verdienten würdigen Rahmen geben.

Freitag, 30. Juni (Festakt)

> ab 17.30 Uhr Einlass: Festakt in der Neuen Eckenberghalle, Verkauf der Festschrift, die "Löwen-Wirte" aus Buchen sorgen für das leibliche Wohl.

> ab 18.30 Uhr: Musikstücke des Gemeinschaftschors (Gesangverein 1839 Adelsheim, Chorvereinigung 1846 Sennfeld, Katholischer Kirchenchor Adelsheim), Begrüßung durch Oberschützenmeister Armin Schweizer, Fahneneinmarsch aller teilnehmenden Vereine, Festrede und Grußworte, Ehrungen.

> ab 21.30 Uhr: Unterhaltung und Tanz mit der Partyband "Bothe". Parallel dazu legt im Jugendhauszelt das DJ-Duo "Amax" auf.

Samstag, 1. Juli

> 13.30 Uhr: Aufstellung zum großen Festumzug an der Jakobskirche.

> ab 14 Uhr: großer Fest- und Schützenumzug durch die Innenstadt zum Festzelt, Bieranstich zur Eröffnung des 74. Adelsheimer Volksfests, Kreisschützenfest, die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim spielt, Fest- und Marktbetrieb in der gesamten Innenstadt.

Sonntag, 2. Juli

> 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst.

> ab 11 Uhr: Fest- und Marktbetrieb in der gesamten Innenstadt, Familien- und Kindertag, Musik und Unterhaltung.

> 22.30 Uhr: großer Zapfenstreich der Schützen mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim.

Montag, 3. Juli:

> ab 11 Uhr: Fest- und Marktbetrieb in der gesamten Innenstadt, Firmen- und Behördentag, Musik und Unterhaltung.

> 19 Uhr: Siegerehrung und Preisvergaben des Bevölkerungsschießens, Musik und Ausklang.

Info: An allen Tagen findet zudem die Ausstellung "200 Jahre Schützenwesen in Adelsheim" im Rathaussaal statt.