Mosbach. (schat) Am Ende war’s ganz knapp, ein paar Stimmen entschieden über Platz eins und zwei. Die Chance, beim RNZ-Fotowettbewerb zum Mosbacher Frühlingsfest mit abzustimmen, nutzen zahlreiche Leser. Mehr als 1500 Stimmabgaben gingen via RNZ-Internetseite und das zwei Tage freigeschaltete Votingtool ein.

589-mal wurde dabei die stimmungsvolle Momentaufnahme von Judith Keppler – mit Riesenrad im Tal und Vollmond am dicht bewaldeten Hang – als persönlicher Favorit angeklickt, was final den ersten Platz im Foto-Ranking bedeutet. Verbunden ist der nicht nur mit dem guten Gefühl der ausgeprägten Anerkennung, sondern auch mit einem Gutschein über 100 Euro, gestiftet vom Bike-Center Mosbach.

Zusammen 575 Stimmen gab’s für das Ergebnis des Foto-Stops von Els Wolf-Hebbinckuys, die unter anderem beim beliebten wie belebten Fahrgeschäft "BreakDance" die Kamera zückte und hier sehenswert mit Schärfe und Unschärfe spielte. Lohn der Bemühungen ist ein Gutschein der festveranstaltenden Werbegemeinschaft Mosbach-Aktiv im Wert von 100 Euro.

Platz drei im RNZ-Ranking sicherte sich Nadja Fallert. Für ihre Aufnahme vom Mosbacher Marktplatz mitsamt Maibaum und illuminierter Bühne (und einigen kleinen Sternen am Nachthimmel) stimmten insgesamt 162 Leserinnen und Leser. Passenderweise kommt nun noch Kerzenlicht dazu: Sie darf sich folglich über ein Candle-Light-Dinner im Hotel & Restaurant "Lamm" in Mosbach (im Wert von 90 Euro) freuen.

Mit Licht und Stimmung konnte auch die Aufnahme von Birgit Dallinger punkten. Die Hobbyfotografin brachte am Autoscooter Stillstand und Bewegung ausdrucksstark zusammen. 125 Stimmen entfielen am Ende auf diese Momentaufnahme. Verbunden ist Platz vier beim Fotowettbewerb mit einer Oozoo-Herrenarmbanduhr im Wert von 80 Euro (gestiftet von Uhren & Schmuck Grimm Mosbach).

Einen ganzen Schwarm Fische fing Robert Müller fotografisch ein. 63-mal wurde beim Online-Voting für das etwas andere Bild vom Frühlingsfest geklickt. Vielleicht entscheidet sich der Gewinner des 5. Preises – verbunden mit einem Gutschein über 50 Euro von Kindlers Buchhandlung – ja für ein Fachbuch über Fische.

So oder so, nach der Feier ist für die Preisträger vor der Bescherung, das Frühlingsfest wirkt für sie noch einmal angenehm nach. Mit ihren Bildern haben sie dazu beigetragen, dass das Fest auch bei vielen weiteren Besucherinnen und Besuchern in guter Erinnerung bleibt.

Unser Dank gilt abschließend allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am RNZ-Fotowettbewerb zum Mosbacher Frühlingsfest. Unter den zahlreichen Einsendungen fanden sich wirklich viele preisverdächtige Motive.

Update: Freitag, 16. Mai 2025, 17.30 Uhr

Wer macht das Rennen im Frühlingsfest-Wettbewerb?

Unseren Aufruf zum Teilen der schönsten Festmotive folgten viele RNZ-Leser. Fünf Finalbilder stehen jetzt zur Abstimmung.

Mosbach. (schat) Das große Fest ist abgefeiert, die besonderen Momente bleiben. Vor allem, wenn man sie bildlich festgehalten hat. Die RNZ hatte die Leser eingeladen, ihre schönsten Bilder vom Frühlingsfestbesuch zu teilen. Und als Lohn für die Bemühungen fünf tolle Preise ausgelobt.

Die Resonanz war – wie schon beim Wettbewerb vor zwei Jahren – prima, im RNZ-Postfach landeten zahlreiche besondere Aufnahmen verschiedener Hobby-Fotografen. Danke schon einmal dafür.

Aus der großen wie vielfältigen Auswahl hat die Redaktion mit Unterstützung der Geschäftsstelle fünf Favoriten ausgewählt, auch wenn diese Auswahl nicht eben leicht fiel. Das letzte Wort sollen aber die Leser selbst haben.

Hier kann man ganz leicht für das Motiv abstimmen, das einem am besten gefällt. Die Stimmabgabe ist bis Donnerstagabend, 23.59 Uhr möglich. Wer das Rennen macht, wird dann in der Samstagsausgabe der RNZ zu lesen sein.

In die Top-Five haben es die hier zu sehenden Aufnahmen geschafft:

Den "Autoscooter" hat Birgit Dallinger prächtig in Szene gesetzt.

Els Wolf-Hebbinckuys hat beim beliebten "BreakDance" einen sehenswerten Foto-Stop eingelegt.

Und Judith Keppler bringt mit ihrer Aufnahmen "Riesenrad und Mond" zusammen.

Die Stimmung am "illuminierten Marktplatz" hat Nadja Faller eingefangen.

Robert Müller wiederum hatte es der große "Fischschwarm" angetan.