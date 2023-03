Beim Vor-Ort-Termin kam man dieser Tage nun zwar intensiv ins Gespräch über das, was nicht mehr möglich sein wird und das, was vielleicht doch noch möglich sein könnte. Zu einer Lösung gelangte man allerdings (noch) nicht. "Für 2023 wird es, wenn überhaupt, eine Notlösung geben, in dem die verbleibenden Bahnen – auch aufgrund der Baustelle – in einer Art Notbetrieb weitergefahren werden", skizziert Thomas Kohlhepp.

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Moment ruhen die Bälle. Die ganz kleinen zumindest, die ansonsten bei etwas angenehmeren Temperaturen über die Kunstrasenbahnen des "Inputt" flitzen. Die Abenteuergolfanlage am Stadtrand von Mosbach hat Winterpause, im Oktober vergangenen Jahres waren die letzten Partien ausgetragen worden. Derzeit ist allerdings ungewiss, ob und – wenn ja – wie der Spielbetrieb dort weiterläuft.

Klar ist schon seit geraumer Zeit: Durch den Umbau der ehemaligen Inputt-Wirtschaftsräume in einen inklusiven Kindergarten wird ein Teil der bisherigen Golfanlage "eingezogen". Gleich mehrere Bahnen werden wegfallen. Ebenfalls seit geraumer Zeit überlegt man bei der Stadt und auf Pächterseite, wie die beliebte Anlage auch während des Baustellenbetriebs beziehungsweise später neben einem fertiggestellten Kindergarten funktionieren kann.

"Es gab im Januar eine Begehung der Anlage mit Vertretern der Stadt", berichtet Thomas Kohlhepp, der nebenan den Landgasthof "Farmer’s" bewirtschaftet und nach dem Rückzug der Iso gGmbH als originärer Betreiber im Frühsommer 2021 als Pächter das Inputt übernommen hatte. Zwei Saisons lang lief es den Umständen entsprechend durchaus ordentlich, nun ändern sich allerdings die Rahmenbedingungen einschneidend – und das im wahrsten Wortsinn. "Es sollen ja nun acht Bahnen wegfallen. Daraufhin hatte ich signalisiert, unter diesen Umständen die Anlage nicht weiter betreiben zu wollen", lässt Kohlhepp wissen.

Beim Vor-Ort-Termin kam man dieser Tage nun zwar intensiv ins Gespräch über das, was nicht mehr möglich sein wird und das, was vielleicht doch noch möglich sein könnte. Zu einer Lösung gelangte man allerdings (noch) nicht. "Für 2023 wird es, wenn überhaupt, eine Notlösung geben, in dem die verbleibenden Bahnen – auch aufgrund der Baustelle – in einer Art Notbetrieb weitergefahren werden", skizziert Thomas Kohlhepp.

Auf RNZ-Nachfrage bei der Stadt zum Thema verweist man auf in der kommenden Woche anstehende Gespräche zur weiteren Bauplanung. "Die Stadt prüft aktuell gemeinsam mit der Johannes-Diakonie als Bauherr der Kindertageseinrichtung, Planern und weiteren Beteiligten, inwieweit ein Betrieb während der laufenden Baumaßnahmen möglich ist", erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach.

Gesichert sei, dass durch den Bau des Kindergartens einige Bahnen wegfallen bzw. während der Arbeiten nicht genutzt werden können. Beim genannten Gesprächstermin Mitte Februar soll es um den konkreten Bauablauf, die beanspruchten Flächen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf einen möglichen Betrieb der Anlage in der Saison 2023 gehen.

Wie es tatsächlich weitergeht, ist Stand jetzt also weitgehend offen. Meike Wendt lässt allerdings wissen, dass es der Stadt wichtig sei, dass in Mosbach auch nach Aufgabe durch den früheren Betreiber künftig weiter Minigolf gespielt werden könne. "Der Platz ist ein wertvoller Baustein des örtlichen Freizeitangebots, und die Stadt begrüßt es, dass Herr Kohlhepp in den vergangenen zwei Jahren den Betrieb aufrecht erhalten hat."

Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren sei die Stadt bestrebt, Lösungen für den künftigen Betrieb zu finden. "Klar ist aber auch, dass es nicht zum Aufgabenbereich der Stadt gehört, eine 18-Loch-Anlage zu stellen", hatte Oberbürgermeister Julian Stipp schon vor geraumer Zeit festgestellt.

Thomas Kohlhepp signalisiert einstweilen Bereitschaft, ein Übergangsjahr am Inputt mitzugehen. "Aber dazu bräuchte es natürlich eine klare Perspektive", so der Gastronom. Voraussetzung für den Betrieb der Anlage mit reduzierten Bahnen und Baustelle direkt nebenan wäre also die Aussicht auf eine wieder erweiterte und/oder aufgewertete Anlage für die Saison nach Fertigstellung des Kindergartens.

"Da ist ja auch schon geraume Zeit eine Art Beach oder ein Stadtstrand mit Imbiss/Cocktailbar im Gespräch", so Kohlhepp, der sich auch eine Einbindung der nahen Boule-Anlage, der Elz und des Elzparks für eine Gesamtkonzeption gut vorstellen könnte.

Klar ist, dass alles über den Notbetrieb hinaus auch Investitionen bedingt. "Inwieweit Gelder hierfür generiert werden können, prüft nun wohl die Stadt", sagt Kohlhepp – und sieht hoffnungsvoll den Ergebnissen dieser Prüfung entgegen.