Eberbach. (red) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ab in den Wald" des Kreisforstamts lädt der Eberbacher Förster Hubert Richter am Samstag, 23. März, ab 10 Uhr zu einer geführten Mountainbike-Rundfahrt im Stadtwald ein.

Die "Biketour mit dem Förster" führt auf einer Strecke von rund 26 Kilometern am Itterberg hinauf bis zur Von-Göler-Hütte, weiter über den höchsten Punkt Eberbachs – die Hohe Warte – bis an die Landesgrenze zu Hessen und zurück über den Aussichtspunkt an der Bauriedhütte und durch das Arboretum.

Bei etlichen Stopps wird Hubert Richter Interessantes über den Eberbacher Stadtwald, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten wie Quellen, Hütten, Bäume, Steinbrüche und historische Orte erzählen. Gefahren wird überwiegend auf normalen Waldwegen. Je nach Witterung kann der Untergrund teilweise aber auch anspruchsvoller sein.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Aufgrund der teils erheblichen Steigungen ist ein Pedelec ("E-Bike") von Vorteil. Treffpunkt ist am Leopoldsplatz in Eberbach, Abfahrt 10 Uhr, Dauer etwa 3,5 Stunden.