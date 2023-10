Von Heiko Schattauer

Mainz. Allzu lang ist sie nicht geworden, die neuere Mainzer Tatort-Geschichte. Nach dem vierten Fall (die drei Folgen aus den späten 1970er-Jahren mal außer Acht gelassen) fällt wohl schon wieder die letzte Klappe in der Karnevalshochburg, ganz ohne "Tätä" und dauerbeklatschten Ausmarsch.

Angeblich will sich der SWR künftig auf Ermittlungen in Stuttgart, Ludwigshafen sowie im Schwarzwald konzentrieren. Wie auch immer: Zum Abschied von Mainz gibt’s mit "Aus dem Dunkel" einen Tatort, der ohne überambitionierte Extravaganz aus- und fast schon klassisch-reduziert daher kommt.

Was ist passiert? Ein Todesfall, der zunächst nach Selbstmord aussieht, wird bei genauerer Betrachtung zunehmend komplex. Eine junge Frau ist vom Balkon ihrer Wohnung gestürzt, wurde vielleicht aber zu diesem finalen Schritt gedrängt. Ermittlerin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) muss mit einem neuen Kollegen (Kommissar Lukas Wagner/Ludwig Trepte) Licht ins Dunkel bringen, da sich ihr eigentlicher Partner Martin Rascher nach Urlaubsende einfach nicht mehr blicken lässt. Und dann ist noch ein Dritter im Ermittlerbunde, der Berlinger auf die Spur eines Stalkers, der das Opfer in den Tod getrieben haben soll, ansetzt.

Worum geht es wirklich? Um Instinkt, Gefühl, Menschenkenntnis und Durchhaltevermögen – zumindest auf Ermittlerseite. Auf der anderen, der dunklen Seite, wird klar, wie ungeschützt ein Mensch ist, wenn es ein anderer auf ihn abgesehen hat, wie einfach, perfide und zerstörerisch Stalking sein kann.

Wie schlagen sich die Ermittler? Mal so, mal so. Die Erkenntnis, dass zwischen der Ermittlung eines Täters und dessen Überführung mitunter ein ganzer Berg an Hindernissen stehen kann, ist zermürbend für Berlinger und ihren Aushilfskollegen, der sich zudem mehr auf ein weiteres Stalking-Opfer konzentriert als auf die Lösung des Falls. Das vermeintlich schwächste Glied in der Ermittlungskette, Schutzpolizist Thomas Engels (Andreas Döhler) übernimmt dafür mehr und mehr die tragende Rolle – und weiß dabei mit gutem Gespür zu punkten.

Was ist die Stärke dieser Folge? Ihre Schlichtheit. Ohne übermäßige Effekthascherei sensibilisiert "Aus dem Dunkel" für ein Thema, das wohl deutlich mehr Menschen betrifft, als man sich das vorstellen mag. Fast schon erschreckend zu sehen, wie schnell man selbst ins Visier eines Stalkers geraten kann, wie einfach es für einen anderen ist, (unschöner) Teil des eigenen Lebens zu werden.

Was sind die Schwächen? Manch Dialog kommt ein wenig aufgesetzt daher: Wenn etwa Ellen Berlinger den Mangel an Beweisen mit einem Übermaß an Stärke kompensieren will: "Ich krieg Sie ran, ich krieg Sie ran." Auch übel: das Geschmatze von Kommissar Wagner.

Und sonst? So ganz rund ist der letzte Tatort aus Mainz irgendwie nicht. Da wirkt es dann auch durchaus stimmig, dass das Finale an einer unvollendeten Hochstraße irgendwo in der Peripherie spielt.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Dass sich das Leben von einem auf den anderen Moment – und auch ganz ohne eigenes Zutun – schlagartig verändern kann. Und Offensichtliches nicht immer auch belast- und belegbar ist.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja – zumindest für Freunde des klassischen Krimis.