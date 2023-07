Von Ursula Brinkmann

Auerbach. Die Kulisse stimmte, das Wetter und die Stimmung stimmten auch. Am Samstagmorgen rollten um kurz vor neun Uhr die ersten historischen Automobile in Auerbach ein, vorbei am durchaus historisch zu nennenden Rathaus Richtung Feuerwehr, die sogar eine eigene Oldtimergruppe hat. Die Oldtimer aber, die da um die Ecke bogen, kamen in anderer