Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Ein jazziger "Happy Birthday Boogie" bildete den Auftakt zur offiziellen 725-Jahr-Feier Neunkirchens in der Sporthalle. In seiner Begrüßung ging Bürgermeister Bernhard Knörzer auf den "epochalen Wandel" ein, den Neunkirchen in dieser langen Zeitspanne durchlebt habe: "Ein überwiegend landwirtschaftlich geprägtes Dorf mit vielen