Neckargerach. (md) Seinen 70. Geburtstag feierte dieser Tage Meinhard Link. Der geschätzte Neckargeracher machte sich in etlichen Ehrenämtern verdient, wovon er einige nach wie vor ausübt. So gehört der Jubilar seit 1989 dem Gemeinderat an und ist in seiner Heimatgemeinde auch erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters sowie Vorsitzender der Fraktion CDU-Bürger für Neckargerach

