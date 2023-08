Von Kenneth Weidlich

Neckar-Odenwald-Kreis. Deutschland hat wieder einen echten Kaiser (und einen neuen Bundeskanzler), Nixon stolpert über die Watergate-Affäre und der Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Jahr vereint. Es ist das Jahr 1974. Wir beleuchten, was im Jahr nach der Kreisgründung in der Region sonst noch so geschah.

In Sulzbach bekamen