Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Runder Geburtstag, goldene Hochzeit, großes Jubiläum: Die ersten 50 Jahre, die der Neckar-Odenwald-Kreis (zusammen)gewachsen ist, wurden bereits ausgiebig gefeiert und gewürdigt. Die RNZ widmete dem Kreis aus diesem Anlass unter anderem eine lesenswerte Sonderbeilage, die Kreisverwaltung organisierte gleich mehrere Feierlichkeiten. Fünf Jahrzehnte Kreisgeschichte liefern eine Menge an Geschichten, von denen der Mosbacher Kenneth Weidlich schon geraume Zeit vor dem 50. einige besondere zusammengetragen hat. Entstanden ist aus seiner umfangreichen Recherche in den Archiven der Rhein-Neckar-Zeitung und der Fränkischen Nachrichten am Ende die offizielle Jubiläums-Webseite des Kreises.

In loser Folge wollen wir noch einmal auf besondere Ereignisse aus den ersten 50 Jahren Neckar-Odenwald-Kreis blicken. Los geht’s natürlich im Gründungsjahr – und unter dem Titel: "Was 1973 sonst noch so geschah".

"Bähnle" fährt nicht mehr

Am 1. Januar 1973 trat das Kreisreformgesetz in Baden-Württemberg in Kraft. In einem historischen, mehrere Jahre dauernden Prozess wurden insgesamt 72 Stadt- und Landkreise auf 44 reduziert. Auch die Landkreise Mosbach und Buchen wurden nach langen, teilweise sehr emotionalen Diskussionen zusammengelegt, mit Sitz des Landratsamtes in Mosbach. In Buchen wurde die Trauer über den Verlust des Landratsamtes eindrucksvoll inszeniert, bis hin zu Traueranzeigen von "zornerfüllten Angehörigen" und Trauerkleidung am ersten Arbeitstag in der neuen Kreisverwaltung.

Doch auch in Mosbach musste man im gleichen Jahr von Liebgewonnenem Abschied nehmen. Am 2. Juni 1973 verkehrte auf der 1905 in Dienst gestellten Schmalspurbahnstrecke zwischen Mosbach und Mudau zum allerletzten Mal eine Lokomotive. Über dieses Ereignis berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung am Montag, 4. Juni, unter der Überschrift "Sang- und klangloser Abschied vom ‚Bähnle‘":

"Nach all dem, was in den letzten Monaten, Wochen und Tagen über die bevorstehende Stilllegung des im Volksmund liebevoll genannten Bähnle’ oder ,Odenwald-Expreß’ geschrieben und lamentiert worden war, hätte die unwiederbringlich letzte Fahrt von Mosbach nach Mudau und zurück am Samstagnachmittag eigentlich einen etwas festlicheren Rahmen verdient. So wiesen auf das Ereignis, das bei ähnlich gelagerten Fällen in anderen Gemeinden Ansprachen von Bürgermeistern und anderen Honoratioren hervorgerufen sowie Musikkapellen auf den Plan gerufen hatten, nur ein weißes Schild an der Diesellokomotive mit der Aufschrift ,Letzte Fahrt des Odenwald-Expreß’, drei schwarze Fahnen und zur Belebung zwei große Fliedersträuße hin. Die Abschiedsfahrt zog noch einmal weit über dreihundert Eisenbahnliebhaber aus allen Teilen Süddeutschlands und zahllose Fotoamateure nach Mosbach. Die fünf kleinen Wagen — in den letzten Jahren meist nur sehr spärlich besetzt — waren am Samstag brechend voll; auf den offenen Plattformen stand man sich auf den Füßen und selbst der Packwagen mußte als Personenwagen dienen ..."

So hatte der junge Kreis also schon im ersten Jahr des Bestehens eine Bahnverbindung weniger. Und auch fünf Jahrzehnte später blickt man regelmäßig sorgenvoll in Richtung Schiene – das Thema Bahnverkehr und -anbindung ist nach wie vor bzw. immer wieder ein durchaus problematisches. So lassen aktuelle Planungen befürchten, dass die Verbindungen in Richtung Heilbronn/Stuttgart und Heidelberg/Mannheim bald (weiter) ausgedünnt werden könnten.

Doch zurück zum Bähnle: Ein Großteil der ehemaligen Strecke zwischen Hasbachtal und Mudau dient seit 1980 unter dem Namen "Wanderbahn" als inzwischen sehr beliebter Wander- und Radweg. Unterwegs kreuzt man den Odenwald-Limes, einige Bahngebäude am ehemaligen Streckenverlauf blieben erhalten, auch ein paar Relikte aus Betriebszeiten, wie etwa Pfeiftafeln für die Lokführer. Das Wartehäuschen des Haltepunkts Hasbachtal dient inzwischen als Wetterschutz für Wanderer. Und seit 2019 ist die Geschichte der Bahnstrecke auch interaktiv zu erleben. Mithilfe der App "Actionbound" haben zwei (ehemalige) NKG-Schülerinnen ein unterhaltsames Quiz über "Entenmörder" und Co. erstellt.

> Weitere Geschichten und Meldungen aus dem Jahr 1973 finden sich auf der Jubiläums-Webseite des Landkreises unter www.50-Jahre-NOK.de.