Bewegung zählt er zu den wichtigsten Faktoren von Lebensqualität, um das physische und psychische Gleichgewicht zu erhalten: Zunächst fand Lothar Boländer im Drachenfliegen – noch mit 79 Jahren stieg er in die Luft – ein neues Hobby, ehe er 1983 das "Bodensee-Schifferpatent" zum Führen von Segelbooten ablegte und 1986 erstmals als Fluglehrer tätig war. Sport im vertretbaren Maß sei, so der 92-Jährige, ein guter Schlüssel zu solider Gesundheit – allerdings solle man seinen Körper nicht über Gebühr belasten, sondern mit Respekt und Achtung behandeln.

Fester Händedruck, herzliches Lachen: Der rüstige Senior freut sich über den Besuch. "Es geht mir verhältnismäßig sehr gut – meinem Alter entsprechend super!", sagt Boländer strahlend. Das sei allerdings nicht immer so gewesen: "Mit 48 Jahren war ich nahezu am Ende", räumt er ein. Der ehemalige Handelsvertreter erinnert sich lebhaft an diese Epoche: "Tausende von Zigaretten – in jedem Lokal war damals die Luft blau vor lauter Rauch – sowie ungesundes Essen, zu wenig Bewegung und zu viel Stress taten mir nicht gut." Stets habe er mehr gegessen und getrunken, als sein Körper vertragen konnte.

Hardheim. (adb) Mit seinen 92 Jahren ist Lothar Boländer vitaler als mancher erheblich Jüngere. Der sportliche Hardheimer – Erfinder des "1-Minuten-Körper-Checks" – erlebte jedoch auch andere Zeiten: "Mit 48 Jahren dachte ich, am Ende meines Lebens angekommen zu sein", blickt er zurück. Mit der Rhein-Neckar-Zeitung sprach er über sein Leben und neue Pläne: Das Manuskript zu einem zweiten Buch hat Lothar Boländer erst kürzlich fertiggestellt.

Hintergrund Der "1-Minuten-Körper-Check" nach Lothar Boländer 1. Auf die Zehen stellen. 2. Linken Fuß anwinkeln. 3. [+] Lesen Sie mehr Der "1-Minuten-Körper-Check" nach Lothar Boländer 1. Auf die Zehen stellen. 2. Linken Fuß anwinkeln. 3. Rechten Fuß anwinkeln. 4. Oberschenkelmuskeln anspannen. 5. Linkes Bein anwinkeln. 6. Rechtes Bein anwinkeln. 7. Linker Fuß zum Gesäß. 8. Rechter Fuß zu Gesäß. 9. Gesäßmuskeln anspannen. 10. Blasenschließmuskel anspannen. 11. Bauchmuskeln anspannen. 12. Brust raus – Ellenbogen nach hinten drücken. 13. Brust- und seitliche Rückenmuskeln anspannen. 14. Langsam nach vorn beugen – ausatmen. 15. Hände zu Fäusten ballen. 16. Finger abspreizen. 17. Hände nach unten abwinkeln. 18. Hände nach oben abwinkeln. 19. Schultern hochziehen. 20. Arme langsam, aber kraftvoll nach vorne drücken. 21. Arme langsam, aber kraftvoll von oben nach unten bewegen (wie beim Klimmzug). 22. Hände fest gegeneinander drücken. 23. Kopf nach links drehen. 24. Kopf nach rechts. 25. Kopf nach vorne beugen. 26. Kopf nach hinten beugen (Hände stützen Hinterkopf). 27. Mund ganz weit aufmachen – gähnen! 28. Backen aufblasen. 29. Stirn hochziehen. 30. Entspannt lachen! [-] Weniger anzeigen

Ein erster Schritt zur neuen Lebensführung war die starke Gewichtsabnahme: Nachdem Lothar Boländer 45 Pfund abgenommen hatte, pendelte sich sein Idealgewicht nach und nach ein. "Heute wiege ich knapp 60 Kilogramm", informiert er. Vor allem seine Essgewohnheiten waren es, die er verändert hatte. "Statt eines normalen Tellers habe ich nur noch einen kleineren Frühstücksteller genommen: Durch die halbierten Portionen verkleinerte sich auch mein Magen auf seine ursprüngliche Größe. Dazu kam sportliches Engagement: Ich habe 18 Mal und zuletzt mit 82 Jahren das Sportabzeichen abgelegt", blickt er zurück.

"Ich widme meinem Körper eine besondere Wertschätzung – schließlich ist er doch das zentrale Kraftwerk unseres Lebens hier auf der Erde! Mit unserem Körper, unserem Verstand, unserem Charakter und der Seele verfügen wir über ein äußerst vielseitiges Hochleistungsaggregat", so Boländer. Er sei unser kostbarster Besitz – entsprechend müsse man ihn pflegen und auf ihn aufpassen. "In seinem Inneren arbeitet eine höchst komplizierte Organmaschine – und nur dann, wenn diese ihr Zusammenspiel beherrscht und alle lebenserhaltenden Aufgaben verrichtet, können wir die täglichen Herausforderungen sinnvoll und gut bewältigen! Wir sollten daher ein neues und bewusstes Verhältnis zu unserem Körper entwickeln – es lohnt sich", führt er aus.

Davon abgesehen sei ein fitter, ausgeglichener und gesunder Körper keine Frage des Alters: "Jeder Mensch kann durch einfache Übungen dazu beitragen", merkt Boländer an und benennt drei Grundlagen. "Man sollte weniger essen, sich von schädlicher Sucht befreien und sie durch nützliche Gewohnheiten ersetzen – und täglich leichtes Gesundheitstraining durchführen", verrät er sein Lebensmotto.

Dazu passt auch der fast schon legendäre "1-Minuten-Körper-Check", durch den Lothar Boländer im gesetzten Alter zum Buchautor wurde: Mit 65 Jahren veröffentlichte er den Check in Form eines bebilderten Buchs, das zuletzt 2018 in seiner 18. Auflage gedruckt wurde. "Der Check ist eine kurze Überprüfung der Sinne unseres Körpers und stärkt dabei Ausdauer, Konzentration und Beweglichkeit. Ich selbst führe ihn zehnmal am Tag durch – mindestens dreimaliges Wiederholen ist empfehlenswert. Hier ist darauf zu achten, dass man sich beständig steigert: Zum Einstieg ist es sinnvoll, sich mit zwei Stühlen abzustützen!", informiert er.

Seine Vitalität zeigt sich einmal mehr, wenn man ihn auf die Zukunft anspricht: Gegenwärtig arbeitet Lothar Boländer an einem neuen Buch. "Ich habe einen Ratgeber zum gesunden Altern geschrieben und mit meiner eigenen Lebensgeschichte vermischt, um am persönlichen Beispiel Hilfestellungen zu geben – mein Manuskript ist vor Kurzem fertig geworden.

Das Buch soll ,So verlängerte ich mein Leben um viele Jahre‘ heißen", lässt er wissen. Derzeit sucht der 92-Jährige nach einem Verlag – und könnte als einer der ältesten, dabei aber sicherlich rüstigsten Buchautoren in die Annalen eingehen.