Von Alissa de Robillard

Eberbach. Kunst, Essen, jede Menge Livemusik und ein weltuntergangsähnliches Gewitter. Ja, an diesem Wochenende, dem 44. Eberbacher Frühling, war in der Stauferstadt ziemlich was los. Nur nicht wirklich genug, ist das Feedback von vielen Standbetreibern. "Die Stimmung ist zwar gut, aber die Menschen fehlen", ist immer wieder zu hören. Das liege