Von Rüdiger Busch

Buchen. Mitreißende Musik, ausgezeichneter Gesang, turnerische Akrobatik, Poetry Slam, Hip Hop der internationalen Spitzenklasse und toller Big-Band-Sound: "Wo gibt es diese Vielfalt in der Spitze sonst noch, und zwar ausschließlich mit Kräften aus der eigenen Stadt?" Die Antwort auf diese rhetorische Frage von Landrat Dr. Achim Brötel gaben die rund 200 Mitwirkenden des Festakts zum doppelten Stadtjubiläum am Mittwoch vor gut 500 Zuschauern in der Stadthalle mit einem begeisternden Programm. Das Motto des Jubiläumsjahres "Buchen feiert" wurde an diesem Abend in "Buchen glänzt" umgewandelt: Buchen glänzt mit einem Fundus an Talenten, die für einen unvergesslichen Abend sorgten.

Fotogalerie: Festakt Stadtjubiläum Buchen Previous Next Beim Festabend zum Buchener Stadtjubiläum präsentierten Musiker, Tänzer und Sportler die ganze Vielfalt der Stadt. Fotos: Rüdiger Busch

Mit viel Humor und Wortwitz und der richtigen Mischung aus Information und Unterhaltung führten Jule Grollmuss und Christof Kieser durch das knapp vierstündige Programm, bei dem es mehrfach Standing Ovations für die Akteure auf der Bühne gab. "Festivus Fanfare" – der Titel versprach nicht zu viel: Die Stadtkapelle unter Leitung von Lisa Helmle eröffnete den Festakt mit imposanten Klängen.

Nach der Begrüßung zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zeigte Bürgermeister Roland Burger auf, dass der Festabend einen Vorgeschmack auf das biete, was zum Doppeljubiläum "1250 Jahre Ersterwähnung Buchens" und "50 Jahre Neue Stadt Buchen" in den nächsten zwölf Monaten an Veranstaltungen geplant sei. Kurz streifte Burger die Stadtgeschichte und ging auf den Verlust des Kreissitzes ein: Aus dieser Niederlage habe Buchen das Beste gemacht. Auch beim Zusammenschluss zur Neuen Stadt Buchen seien die Chancen genutzt worden: Dass Buchen zum Wohle aller so gut zusammengewachsen sei, sei dem damaligen Bürgermeister und allen weiteren Entscheidungsträgern zu verdanken. Deshalb gelte: "Wir feiern heute nicht nur eine Stadt Buchen – wir sind eine Stadt Buchen!"

Wie musikalisch diese Stadt ist, bewiesen Sängerin Bettina von Hondte, Saxophonist Alberto Menéndez und Pianist Christian Roos, Lehrkräfte der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule, bei zwei hochkarätigen Auftritten. Zunächst klassisch, mit der Kraus-Arie "Innocente donzelletta", dann mit Klassikern der 60er-Jahre, "You’ve got a Friend" und "Bridge Over Troubled Water".

Wie sich Buchen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, verdeutlichte eine digitale Zeitreise mit altem Filmmaterial und kenntnisreichen Kommentaren von Altbürgermeister Josef Frank. Geschichtlich ging es weiter: Stadtarchivar ...