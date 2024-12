Mannheim. (dpa/lsw) Das "Dampfross" schnaubt wieder – und sieht dabei ganz anders aus: Wie das Technoseum Mannheim mitteilte, geht die Dampflokomotive "Eschenau" wieder in Betrieb. Vom 17. Dezember an soll die Lok zunächst Probefahrten machen und vom 14. Januar an wieder regelmäßig im Vorführbetrieb sein. Die Dampflok gilt als eines der Highlights des Museums. Sie fährt Besucher normalerweise

