Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Zeitmangel als Ausrede?

"Bewegungssnacks" von wenigen Minuten haben messbaren Effekt

Manchmal muss Bewegung nicht viel länger dauern als ein kurzer Snack. So lässt sich zwar noch kein Marathon laufen – aber doch einiges verändern.

Auch treppab geht es bergauf für die Gesundheit: Treppensteigen können die meisten in den Alltag integrieren. (zu dpa: ««Bewegungssnacks» von wenigen Minuten haben messbaren Effekt») Foto: Stephanie Pilick/dpa-tmn

Oviedo. (dpa) Schon wenige Minuten Bewegung können einen Unterschied machen – zumindest bei ansonsten körperlich inaktiven Menschen. Das ist das zentrale Ergebnis eines internationalen Teams, das sogenannte Bewegungssnacks erforscht hat. So nennen die Forschenden maximal fünf Minuten lange Phasen moderater oder intensiver Bewegung, wie sie im Fachblatt "British Medical