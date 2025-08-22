Freitag, 22. August 2025

zurück
Plus Vorsorge

So bereiten Sie Ihr Depot auf den Ruhestand vor

Im Ruhestand brauchen Sparer oft regelmäßige Erträge aus ihren Wertpapieren. Aber was, wenn sie zuvor auf Papiere gesetzt haben, die Gewinne automatisch wieder anlegen? 

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 08:20 Uhr 3 Minuten, 53 Sekunden
Noch berufstätig? Schon einige Jahre vor Renteneintritt kann es sich lohnen, bei der privaten Altersvorsorge schrittweise von thesaurierenden auf ausschüttende Wertpapiere im Depot umzustellen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Von Christoph Jänsch

Berlin (dpa/tmn) - Rund zwei von drei Deutschen sorgen privat fürs Alter vor - und legen schon in jüngeren Jahren entsprechend Geld dafür zurück. Wer auf starke Renditen hofft, kommt um eine breit gestreute Wertpapieranlage kaum herum. Dabei gerade in der Ansparphase wichtig: den Zinseszinseffekt mitzunehmen. 

Besonders gut eignen sich in

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote