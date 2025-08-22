So bereiten Sie Ihr Depot auf den Ruhestand vor
Im Ruhestand brauchen Sparer oft regelmäßige Erträge aus ihren Wertpapieren. Aber was, wenn sie zuvor auf Papiere gesetzt haben, die Gewinne automatisch wieder anlegen?
Von Christoph Jänsch
Berlin (dpa/tmn) - Rund zwei von drei Deutschen sorgen privat fürs Alter vor - und legen schon in jüngeren Jahren entsprechend Geld dafür zurück. Wer auf starke Renditen hofft, kommt um eine breit gestreute Wertpapieranlage kaum herum. Dabei gerade in der Ansparphase wichtig: den Zinseszinseffekt mitzunehmen.
Besonders gut eignen sich in
