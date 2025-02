Washington/Seattle. (dpa-tmn) Am Anfang ist alles wunderbar, und wir hoffen und glauben sogar, dass unsere Beziehung sich genau so weiterentwickelt. Doch das ist wahrlich nicht immer der Fall. Die Liebe rückt irgendwie in den Hintergrund, und viele Paare reden mehr darüber, was anliegt und was von wem getan werden muss - und nicht über die Beziehung selbst. Und die läuft dann Gefahr, eine Art

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote