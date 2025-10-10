Samstag, 11. Oktober 2025

Balanceakt E-Scooter - Sicherheit statt Risiko

Sie sind praktisch, aber auch sehr wacklig: Die Unfallzahlen mit E-Tretrollern steigen. Ein Experte erklärt, warum schon abgesenkte Bordsteine zum Problem werden können - und wie man sicherer fährt. 

10.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 06:00 Uhr 3 Minuten, 35 Sekunden
Wackelige Angelegenheit: E-Scooter sind relativ instabil. Wer zu schnell fährt, dem könnte selbst ein abgesenkter Bordstein Probleme bereiten. (zu dpa: «Balanceakt E-Scooter: Sicherheit statt Risiko») Foto: Britta Pedersen/dpa

Von Peter Löschinger

Berlin. (dpa-tmn) Sie kennen E-Scooter? Ach, die elektrischen Tretroller, die uns helfen, die letzte Meile zwischen Öffis und Arbeit flink und umweltfreundlich zurückzulegen? Ach, die Höllenmaschinen, auf denen Jugendliche, gern im Doppelpack, johlend kippelnd den Bürgersteig unsicher machen? Ja, diese Gefährte können die Gemüter