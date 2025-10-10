Balanceakt E-Scooter - Sicherheit statt Risiko
Sie sind praktisch, aber auch sehr wacklig: Die Unfallzahlen mit E-Tretrollern steigen. Ein Experte erklärt, warum schon abgesenkte Bordsteine zum Problem werden können - und wie man sicherer fährt.
Von Peter Löschinger
Berlin. (dpa-tmn) Sie kennen E-Scooter? Ach, die elektrischen Tretroller, die uns helfen, die letzte Meile zwischen Öffis und Arbeit flink und umweltfreundlich zurückzulegen? Ach, die Höllenmaschinen, auf denen Jugendliche, gern im Doppelpack, johlend kippelnd den Bürgersteig unsicher machen? Ja, diese Gefährte können die Gemüter