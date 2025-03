Können Sie aus dem Stand erklären, was mit dem Begriff Gender Pay Gap gemeint ist? Nein? Damit sind sie nicht alle. Die Mehrheit kann mit dem Begriff nichts anfangen, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Bilendi im Auftrag der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu.

Demnach haben 59 Prozent der gut 1000 Befragten noch nie vom Gender Pay Gap gehört. Der englische Ausdruck beschreibt das geschlechtsspezifische Lohngefälle, also den Unterschied in der durchschnittlichen Bezahlung von Männern und Frauen. Frauen haben im Jahr 2024 in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts pro Stunde durchschnittlich 16 Prozent weniger verdient als Männer.

Viele glauben nicht an Gehaltsunterschiede im eigenen Unternehmen

Auch der Aktionstag(7. März 2025), der genau auf diese Thematik aufmerksam machen soll, ist vielen kein Begriff. So geben mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) an, noch die davon gehört zu haben. Zudem können nur wenige (17 Prozent) die Bedeutung des Datums, an dem der Equal Pay Day stattfindet, einordnen. Der Tag markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern und fällt auf den Tag, bis zu dem Frauen in einem Jahr rechnerisch umsonst arbeiten, während Männer bereits ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.

Dass Frauen weniger verdienen als Männern, ist den meisten Befragten (87 Prozent) zwar generell durchaus bewusst, wie die Umfrage nahelegt. Allerdings glaubt nur ein Drittel (33 Prozent), dass es bei ihrem aktuellen Arbeitgeber Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern gibt.

An der im Februar 2025 durchgeführten Umfrage nahmen 1.030 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren teil.