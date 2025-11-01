"Wir müssen verschwenderischer sein"
Auch eingefahrene Beziehungen können wieder schön werden. Der Psychologe Wolfgang Krüger gibt im Interview Tipps.
... ist Psychologe und Buchautor.
Von Constanze Werry
Wer ist schon perfekt? Doch genau das vergessen wir gerne mal, wenn es um den Partner oder die Partnerin geht. Wie Paare wieder mehr zusammenfinden – der Psychologe und Buchautor Wolfgang Krüger ("So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist") dazu im Interview.
Partner oder Partnerin können durchaus schon mal