Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Partnerschaft

"Wir müssen verschwenderischer sein"

Auch eingefahrene Beziehungen können wieder schön werden. Der Psychologe Wolfgang Krüger gibt im Interview Tipps.

01.11.2025 UPDATE: 31.10.2025 07:58 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Anerkennung ist ein wichtiges Puzzleteil für eine gelungene Paarbeziehung. Foto: Getty
Interview
Interview
Wolfgang Krüger
... ist Psychologe und Buchautor.

Von Constanze Werry

Wer ist schon perfekt? Doch genau das vergessen wir gerne mal, wenn es um den Partner oder die Partnerin geht. Wie Paare wieder mehr zusammenfinden – der Psychologe und Buchautor Wolfgang Krüger ("So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist") dazu im Interview.

Partner oder Partnerin können durchaus schon mal

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Constanze Werry
Redakteurin Service und Klaro!
zu unseren Autoren  