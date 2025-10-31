Hygiene in der Küche - so haben Keime keine Chance
Schneidebretter, Kühlschrank, Spülschwamm: Mit diesen einfachen Hygiene-Regeln schützen Sie sich vor Keimen und Bakterien. Denn manchmal reicht es in der Küche nicht aus, nur auf Sauberkeit zu achten.
Von Sabine Meuter
Frankfurt/Berlin. (dpa-tmn) Kochen, braten, backen – und zwischendurch Lebensmittel waschen, abtupfen und zerkleinern: In der Küche geht es oft hoch her. "Umso wichtiger ist es, dass es dort hygienisch zugeht", sagt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).
Denn sonst haben Bakterien und andere Krankheitserreger leichtes Spiel,