Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Nicht nur Sauberkeit zählt

Hygiene in der Küche - so haben Keime keine Chance

Schneidebretter, Kühlschrank, Spülschwamm: Mit diesen einfachen Hygiene-Regeln schützen Sie sich vor Keimen und Bakterien. Denn manchmal reicht es in der Küche nicht aus, nur auf Sauberkeit zu achten.

Feuchte Schwämme sollte man regelmäßig austauschen oder besser gleich dünne Putzlappen oder Küchenpapier verwenden, wenn etwas verschüttet wurde. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Von Sabine Meuter

Frankfurt/Berlin. (dpa-tmn) Kochen, braten, backen – und zwischendurch Lebensmittel waschen, abtupfen und zerkleinern: In der Küche geht es oft hoch her. "Umso wichtiger ist es, dass es dort hygienisch zugeht", sagt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

Denn sonst haben Bakterien und andere Krankheitserreger leichtes Spiel,