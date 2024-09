Aston Martin schließt mit einem Topmodell die Erneuerung seiner Sportwagen-Palette ab. So rollt wieder ein Vanquish an die Spitze des potenten Portfolios. Der Neue soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Zwar nannten die Briten noch keine Preise. Doch wenn schon der DBS eine Klasse darunter erst bei 295.000 Euro startet, wird auf jeden Fall eine Drei an erster Stelle stehen.

Dafür gibt es dann eine Flunder von 4,85 Metern Länge, die gegenüber dem Vorgänger im Radstand um acht Zentimeter zulegt und entsprechend mehr Platz für die zwei Insassen bieten soll. Außerdem verspricht Aston Martin serienmäßig ein großes Glasdach sowie ein neues, maßgeschneidertes Infotainment-System. Hinter den Sitzen bleibt Platz für ein ebenfalls maßgeschneidertes Gepäck-Set.

Schnellster Aston Martin aller Zeiten

Den Antrieb übernimmt wie immer beim Vanquish ein V12-Motor. Er hat dem Unternehmen zufolge 5,2 Liter Hubraum. Dieser ist mit 614 kW/835 PS nicht nur stärker als die wenigen Konkurrenten, sondern sticht auch alle bisherigen Straßensportwagen aus Gaydon aus. Unerreicht sei auch die Spitzengeschwindigkeit: Mit 345 km/h fahre der neue Vanquish schneller als jeder andere Aston Martin bisher.