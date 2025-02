Müffeln ihre Turnschuhe oder der Kühlschrank? Da kann Natronpulver helfen. Denn es eignet sich ausgezeichnet, um Gerüche zu binden - "weil es stinkende Säuren wie etwa die im Schweiß enthaltene Buttersäure neutralisiert", erklärt Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW.

Tipp: Damit die Sportschuhe wieder frisch riechen, einfach zwei bis drei Esslöffel Natron hineinstreuen. Alles über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag aussaugen, rät die Expertin für Umwelt und Gesundheitsschutz. Auch bei Gerüchen im Kühlschrank wirkt Natron - einfach eine Schale mit dem Pulver darin aufstellen.

Damit besser nicht mischen

Natron ist zudem wirksam gegen Fett - so kann man etwa Backbleche, eingebrannte Töpfe oder fettige Oberflächen damit reinigen. Einfach das Pulver mit Wasser mischen und die Paste aufragen - einwirken lassen und mit viel Wasser wieder entfernen, empfiehlt die Expertin.

Wichtig zu wissen: Natron reagiert alkalisch - es kann Effers zufolge also Aluminium angreifen. Dafür sollte es daher nicht verwendet werden.

Immer wieder liest man, Natron oder Backpulver könne man mit Zitronen- oder Essigsäure kombinieren und als Abflussreiniger verwenden. Der Tipp sei zwar weit verbreitet, aber so nicht wirklich sinnvoll. Denn: "Säure und Natron neutralisieren sich dann gegenseitig und werden wirkungslos. Man kreiert lediglich sprudelnde Brause", erklärt Effers.

Die Chemikerin empfiehlt daher, die Mittel nicht zeitgleich zu verwenden: "Um fettige Verschmutzungen im Abfluss zu lösen, am besten zuerst in heißem Wasser gelöstes Natron hineingießen." Die Säure sollte man dann erst nach etwa einer Stunde hinzufügen. "So mobilisiert das Sprudeln verbliebene Ablagerungen." Noch schneller klappt es Effers zufolge mit einem Pömpel.