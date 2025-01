Roter Eyeliner ist längst nicht mehr nur etwas für experimentelle Make-up-Looks. Mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bringt er jede Augenfarbe zum Strahlen - ob als dezenter Farbtupfer oder als auffälliges Statement. Und das Beste: Sie brauchen keine professionellen Kenntnisse, um ihn gekonnt zu tragen. So kann man ihn einfach Zuhause nachschminken:

Passt roter Eyeliner zu meiner Augenfarbe?

Eines vorneweg: Roten Eyeliner kann wirklich jeder tragen, unabhängig von der Augenfarbe. Dennoch gibt es Nuancen, die besonders gut harmonieren, so Make-up-Artist Lukas Wythe. Grüne Augen strahlen etwa in Kombination mit dunklen Rottönen wie Bordeaux. Blaue Augen hingegen stehen mit kräftigen, helleren Rottönen in einem spannenden Kontrast. Und braune Augen? Sie passen zu praktisch allen Rottönen - von Bordeaux- bis Karminrot.

Roter Eyeliner kann auf verschiedene Weise getragen werden. So kann man ihn laut Wythe beispielsweise als Winged Eyeliner schminken: Ziehen Sie dazu eine feine Linie entlang des oberen Wimpernkranzes und lassen Sie ihn in einem eleganten "Wing", also geschwungenen Bogen, auslaufen.

Alternativ können Sie ihn auch als Lidschattenbasis verwenden. Dazu tupfen Sie den roten Eyeliner vorsichtig in den äußeren Augenwinkel und verblenden ihn mit einem kleinen Pinsel oder dem Finger. So entsteht ein schöner, rauchiger Effekt, der Ihrem Augen-Make-up einen modernen und coolen Akzent verleiht.

Weniger ist mehr: So harmoniert der Rest des Make-ups

Damit der rote Eyeliner gut zur Geltung kommt, sollte das restliche Make-up eher zurückhaltend geschminkt werden, so Wythe. Dezente Lidschattenfarben wie Beige, warme Brauntöne oder ein sanftes Gold schaffen einen harmonischen Hintergrund, ohne dem Eyeliner die Show zu stehlen.

Für einen glamourösen Effekt eignen sich schimmernde Metallic- oder Glitzertöne in Gold oder Kupfer. Dazu passt schwarze Mascara, um die Wimpern zu definieren. Lippen und Rouge sollten hingegen eher dezent gehalten werden und wirken in natürlichen Farben harmonisch, ohne vom Eyeliner abzulenken.

Stolperfalle bei rotem Eyeliner

Wer zu Rötungen oder dunklen Schatten unter den Augen neigt, sollte mit Vorsicht an den roten Eyeliner herantreten. Der Farbton kann sonst leicht missinterpretiert werden und den Eindruck erwecken, die Augen seien gereizt oder übermüdet, so der Make-up-Artist.

Wichtig ist deshalb, die Augenpartie gut mit einem Concealer vorzubereiten. Zudem empfiehlt es sich, vor dem Auftragen einen Lidschattenprimer zu verwenden, so Wythe. Dieser sorgt dafür, dass die Pigmente besser haften und die Farbe den ganzen Tag über intensiv bleibt.