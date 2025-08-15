Köln/Berlin. (dpa/tmn) Trocken, leicht klebrig, vielleicht sogar etwas muffig - dieses Mundgefühl am Morgen kennen viele. Während wir nachts ruhen, tun es unsere Speicheldrüsen nämlich auch. Wenn wir dann noch mit offenem Mund schlafen oder wegen einer Erkältung durch ihn atmen, wird es dort umso trockener.

Ist nach dem ersten Glas Wasser am Morgen alles wieder schön befeuchtet, besteht