Von Isabelle Modler

Waiblingen. (dpa-tmn) Wie viele Bücher besitzen Sie? Und wie bewahren Sie ihre Schätze auf? Manche Leute haben ganze Regalwände in ihrer Wohnung stehen, andere stapeln die Bücher neben dem Bett. Und wieder andere Menschen stellen in ihr Bücherregal vor allem Deko oder teuren Whiskey.

"Überhaupt noch Bücher in Papierform zu besitzen, ist im