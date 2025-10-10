Bücherregale geschickt einrichten
Im besten Fall spiegelt ein Bücherregal einen Teil der eigenen Persönlichkeit wider. Gleichzeitig soll es ordentlich aussehen. Wie beides gelingt und warum da Dreiecke helfen, verrät eine Expertin.
... arbeitet die Einrichtungsberaterin und Raumgestalterin in Waiblingen bei Stuttgart.
Von Isabelle Modler
Waiblingen. (dpa-tmn) Wie viele Bücher besitzen Sie? Und wie bewahren Sie ihre Schätze auf? Manche Leute haben ganze Regalwände in ihrer Wohnung stehen, andere stapeln die Bücher neben dem Bett. Und wieder andere Menschen stellen in ihr Bücherregal vor allem Deko oder teuren Whiskey.
"Überhaupt noch Bücher in Papierform zu besitzen, ist im