Plus Massendiebstahl

Paypal-Datenleck - So prüfen Sie, ob Sie betroffen sind

Ein angeblicher Massendiebstahl von Millionen von Paypal-Zugangsdaten bewegt viele Kundinnen und Kunden. Ein Experte erklärt, was es damit auf sich hat - und was man nun tun kann. 

22.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Angeblicher Paypal-Datenleak: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte prüfen, ob er betroffen ist. Foto: dpa

Hannover (dpa/tmn) - Ist es bei Paypal zu einem massiven Abfluss an Nutzerdaten gekommen? Zumindest behauptet ein Krimineller in einem Untergrundforum, rund 16 Millionen Paypal-Zugangsdaten inklusive Klartext-Passwörtern abgegriffen zu haben - und bietet das Datenpaket zum Kauf an. 

Dass die Daten wirklich aktuell bei Paypal abgegriffen wurden, hält Dirk Knop vom Fachdienst

