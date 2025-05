Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Es tut sich was am oberen Ende des SUV-Segments. Während die etablierten Luxus-Marken bei der Elektrifizierung ihrer ganz großen Geländewagen noch zögern, lockt der amerikanische Newcomer Lucid mit dem Gravity all jene Kunden, denen leistungsstarke Autos wie der Hyundai Ioniq 9, der Kia EV9 oder der Volvo EX90 immer noch