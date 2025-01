Berlin. (dpa) - Wenn es nicht so läuft in der Schule, kann Unterstützung auch digital funktionieren: per Online-Nachhilfe. Ist das eine Alternative, und welche Qualitätsunterschiede gibt es? Das hat die Stiftung Warentest untersucht.

Sieben Online-Nachhilfeanbieter wurden getestet, darunter etablierte Anbieter wie Schülerhilfe und Start-ups wie Cleverly. Der Test umfasste die Bewertung der Webseiten, Preisvergleiche, Beratungsqualität und praktische Nachhilfestunden ("test"-Ausgabe 02/2025).

Keine Bestnote bei den Nachhilfe-Tools

Zwei Anbieter erhielten die Bewertung "gut", die meisten Anbieter schnitten mit "befriedigend" ab. Die Testbesten Studienkreis (Gesamtnote 2,3) und Lernigo (Gesamtnote 2,5) boten eine detaillierte Elternberatung, ihre Lehrkräfte kommunizierten gut mit den Schülerinnen und Schülern, und die Verträge waren flexibel gestaltet, wie die Warentest-Experten berichten.

Lernigo bot die niedrigsten Preise in zwei getesteten Szenarien: 90 Euro für eine vierwöchige Probezeit und 164 Euro pro Monat für ein 12-monatiges Abo mit zwei Nachhilfestunden pro Woche. Hier ist zu beachten, dass diese Preise für eine Junior-Lehrkraft mit wenig Lehrerfahrung gelten.

Wovon der Preis abhängt

Die Kosten können je nach Qualifikation der Lehrkraft, Laufzeit des Abonnements und gewähltem Stundenpaket variieren. Generell waren längerfristige Abonnements pro Stunde günstiger als kurzfristige Optionen.

Einige Anbieter wie Studienkreis und Cleverly boten auch die Möglichkeit, Abonnements zu pausieren, was zusätzliche Flexibilität und potenzielle Kostenersparnisse bietet.

Nicht für jedes Kind geeignet

Online-Nachhilfe ist örtlich und zeitlich flexibler als Nachhilfe vor Ort, aber passe eher zu Schülerinnen und Schülern, die sich gut konzentrieren und selbst motivieren können, so die Tester.

Und: Der Test habe gezeigt, "dass die Online-Lehrkräfte sich nicht unbedingt individuell auf den Schüler vorbereiten", heißt es in dem Bericht. Der Rat der Stiftung Warentest: "Achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind gewünschte Lerninhalte, aktuelle Probleme und Noten der Nachhilfekraft mitteilt."