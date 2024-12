Von Stefan Weißenborn

Der Formentor ist das erste Modell der eigenständigen Marke Cupra unter dem Dach von Seat. Dem sportlichen Anspruch des Ablegers folgend, gibt es das knackig gezeichnete SUV auch mit kräftigen Triebwerken.

"Schlägt die Leistung aufs Fahrwerk?", fragt der "Auto Bild TÜV-Report 2025" und antwortet: "Klares Nein". So forsch der Formentor auftrete, so solide nehme er den ersten Tüv-Check. Ganz ohne Flecken auf der weißen Weste kommt bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) aber auch die spanische Sportskanone nicht aus.

Modellhistorie: Der Formentor startete 2020 als erste eigene Baureihe des Seat-Ablegers Cupra. Das mit VW Tiguan oder Seat Ateca technisch eng verwandte, aber eigenständig gezeichnete Modell wurde im Frühjahr 2024 geliftet.Die Modellpflege umfasst eine umgestaltete Frontpartie, ein beleuchtetes Markenlogo am Heck sowie innen ein modernisiertes Cockpit mit größerem Touchscreen.

Karosserie und Varianten: Weil der Formentor ein deutlich nach hinten abfallendes Dach hat, geht er auch als SUV-Coupé durch. Mit allem, was das bedeutet: ein schnittigerer Look, aber auch weniger Kopffreiheit im Fond und Einbußen beim Kofferraumvolumen.Topmodell ist der auf 7.000 Exemplare limitierte Formentor VZ5 mit 287 kW/390 PS starkem Fünfzylinder aus dem Audi RS3, der dafür sorgt, dass der kompakte Spanier in 4,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Auch Plug-in-Hybride wurden aufgelegt.

Abmessungen (laut ADAC): 4,45 m bis 4,47 m x 1,84 m bis 1,85 m x 1,51 m bis 1,52 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 450 l bis 1.505 l (Plug-in-Hybrid: 345 l bis 1.415 l; VZ5: 410 l bis 1.465 l).

Stärken: Der "Auto Bild TÜV-Report 2025" überschreibt den Abschnitt zum Modell mit "Seats starker Urknaller". Im Fahrwerkskapitel erzielen Antriebswellen, Lenkanlagen und -gelenke Bestwerte, beim Licht hintere Beleuchtung und Blinker ebenso. Unauffällig bleiben auch Bremsleitungen und -schläuche sowie die Bremsfunktion.

Schwächen: Wermutstropfen sind beim Formentor Öltropfen, denn der Report moniert mit Blick auf die erhöhten Beanstandungsquoten undichte Motoren und Antriebe. Mit Quoten um den Durchschnitt herum werden die Achsaufhängung, Bremsscheibenverschleiß und vordere Beleuchtung dokumentiert - alles bislang aber keine wirklichen Schwächen.

Pannenverhalten: Für das Debütjahr publiziert der ADAC keine Daten, doch 2021 waren genügend Exemplare auf der Straße, um in der ADAC-Pannenstatistik berücksichtigt zu werden.Das Fazit: Das Modell sei "zuverlässig", so der Club, dem keine Pannenschwerpunkte aufgefallen sind.

Motoren: Benziner (Vier- und Fünfzylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 287 kW/390 PS; Diesel (Vierzylinder, Allrad- und Frontantrieb): 110 kW/150 PS; Plug-in-Hybrid (Vierzylinder und E-Motor, Frontantrieb): 150 kW/204 PS bis 200 kW/272 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

Formentor 1.5 TSI Basis (10/2020); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 54.000 Kilometer; 17.918 Euro.

Formentor 1.4 e-Hybrid Priority (6/2022) ; 150 kW/204 PS (Vierzylinder-Otto und E-Motor); 32.000 Kilometer; 26.705 Euro.

Cupra Formentor 2.5 TSI VZ5 4Drive (6/2021); 287 kW/390 PS (Fünfzylinder); 43.000 Kilometer; 35.991 Euro.