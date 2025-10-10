Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Koexistenz

Schwalbennest am Haus - Was Hausbesitzer wissen müssen

Schwalbennester am Haus dürfen nicht einfach entfernt werden – das kann teuer werden. Wie Hausbesitzer bei Sanierungen vorgehen sollten und was bei der Koexistenz von Mensch und Schwalbe hilft.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 08:19 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Lehmnester unter dem Dachvorsprung: Schwalben nutzen geschützte Plätze an Gebäuden für ihren Nachwuchs. Foto: Rainer Jensen/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Wer am oder im eigenen Haus eine kleine runde Vorrichtung aus Lehm entdeckt, hat es höchstwahrscheinlich mit einem Schwalbennest zu tun. "In unseren Breiten sind Mehl- und Rauchschwalben die einzigen Vögel, die solche Lehmnester bauen", sagt Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim Nabu. 

Die gute Nachricht: "Um die Bausubstanz müssen sich Hauseigentümer nicht