Schwalbennest am Haus - Was Hausbesitzer wissen müssen
Schwalbennester am Haus dürfen nicht einfach entfernt werden – das kann teuer werden. Wie Hausbesitzer bei Sanierungen vorgehen sollten und was bei der Koexistenz von Mensch und Schwalbe hilft.
Berlin. (dpa-tmn) Wer am oder im eigenen Haus eine kleine runde Vorrichtung aus Lehm entdeckt, hat es höchstwahrscheinlich mit einem Schwalbennest zu tun. "In unseren Breiten sind Mehl- und Rauchschwalben die einzigen Vögel, die solche Lehmnester bauen", sagt Martin Rümmler, Vogelschutzexperte beim Nabu.
Die gute Nachricht: "Um die Bausubstanz müssen sich Hauseigentümer nicht