Kennen Sie das? In jungen Jahren war das alles gar kein Problem. Doch jetzt geht es nicht mehr so, wie man möchte.

Dass mit zunehmenden Alter manchmal einfach die Kraft nachlässt, ist normal. Wenn einen dann simple Aufgaben verzweifeln lassen, die man früher locker hinbekommen hat, können dennoch Gefühle wie Überforderung und Scham einsetzen. Was tun?

Die Lösung liegt auf der Hand: Andere um Hilfe bitten. Doch genau dies falle vielen Menschen nicht leicht, sagt Katerina Sokolova-Igci, Psychotherapeutin aus Friedrichshafen. "Viele scheuen sich davor, anderen zur Last zu fallen. Aber Menschen mögen das Gefühl, helfen zu können und gebraucht zu werden", so die Expertin in der Zeitschrift "Senioren Ratgeber" (Ausgabe 2/2025).

Hemmschwelle überwinden

Es lohne sich auf jeden Fall, andere um Hilfe zu bitten, wenn man bei bestimmten Aufgaben nicht mehr allein zurechtkommt, so Sokolova-Igci. Wenn Menschen einander helfen, könnten dabei sogar Freundschaften entstehen und sich vertiefen, so ihre Erfahrung.

Und es sei der Lauf der Welt, dass einem mit zunehmendem Alter manche Dinge schwerer fallen. Damit sei niemand allein. "Nehmen Sie diese Realität an", rät die Psychotherapeutin.

Wer sich permanent überfordert fühlt, sollte eine Vertrauensperson einweihen, so ihr Tipp. Dann könne man gemeinsam nach Lösungen suchen, die das Leben wieder leichter machen.