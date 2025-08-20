Berlin. (dpa-tmn) Häufchen beseitigen, im Park anleinen - es gibt Regeln, die kennt jeder Hundebesitzer. Doch viele Vorgaben unterscheiden sich je nach Bundesland oder Kommune. Die "Stiftung Warentest Finanzen" gibt in ihrer Zeitschrift (Ausgabe 9/2025) einen Überblick über die wichtigsten Regeln:

1. Nicht jeder Hund ist überall