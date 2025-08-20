4 Regeln, die jeder Hundehalter kennen sollte
Muss ich meinen Hund immer anleinen? Braucht mein Hund in der Bahn ein eigenes Ticket? Ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Berlin. (dpa-tmn) Häufchen beseitigen, im Park anleinen - es gibt Regeln, die kennt jeder Hundebesitzer. Doch viele Vorgaben unterscheiden sich je nach Bundesland oder Kommune. Die "Stiftung Warentest Finanzen" gibt in ihrer Zeitschrift (Ausgabe 9/2025) einen Überblick über die wichtigsten Regeln:
1. Nicht jeder Hund ist überall
