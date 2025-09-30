Kochen mit Kürbis
Wie erkennt man, ob Hokkaido & Co. reif sind?
tmn/csw. Der Herbst hat kulinarisch viel zu bieten – zum Beispiel auch, wenn es um Kürbisse geht. Deshalb hier einige Tipps zum Kauf, zur Verarbeitung und ein Rezept für eine herrlich cremige Kürbissuppe mit würzigem Kürbiskernpesto und knackigen Kürbiskernen.
> Tipps für den Einkauf: Ob ein Kürbis reif ist, testet man ähnlich wie bei einer Melone – mit dem berühmten Klopftest.
