Von Nadja Aumiller

Berlin. (dpa-tmn) Gedämpfte Romantik, kräftige Silhouetten, verspielte Details: Die Mode für Herbst und Winter 2025/26 ist vielfältig und voller Kontraste. Mal erdig und gemütlich, mal auffällig und glitzernd – die neuen Kollektionen lassen viel Raum zum Ausprobieren. Zwei Expertinnen verraten, welche Trends jetzt wichtig sind.

Was