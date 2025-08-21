Donnerstag, 21. August 2025

Die wichtigsten Trends in der Damenmode

Die neue Damenmode ist geprägt von Gegensätzen. Dunkle Boho-Romantik trifft auf Business-Power, Strukturen auf Transparenz, klassische Farben auf mutige Akzente. Ein Überblick, was jetzt angesagt ist. 

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 07:52 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Miniröcke sind wieder voll im Trend, besonders in Kombination mit auffälligen Strumpfhosen wie bei Fabienne Chapot (Cardigan ca. 270 Euro, Schal als Rock gestylt ca. 130 Euro, Pumps ca. 150 Euro). Foto: Fabienne Chapot/dpa-tmn

Von Nadja Aumiller

Berlin. (dpa-tmn) Gedämpfte Romantik, kräftige Silhouetten, verspielte Details: Die Mode für Herbst und Winter 2025/26 ist vielfältig und voller Kontraste. Mal erdig und gemütlich, mal auffällig und glitzernd – die neuen Kollektionen lassen viel Raum zum Ausprobieren. Zwei Expertinnen verraten, welche Trends jetzt wichtig sind.

Was

