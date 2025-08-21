Die wichtigsten Trends in der Damenmode
Die neue Damenmode ist geprägt von Gegensätzen. Dunkle Boho-Romantik trifft auf Business-Power, Strukturen auf Transparenz, klassische Farben auf mutige Akzente. Ein Überblick, was jetzt angesagt ist.
Von Nadja Aumiller
Berlin. (dpa-tmn) Gedämpfte Romantik, kräftige Silhouetten, verspielte Details: Die Mode für Herbst und Winter 2025/26 ist vielfältig und voller Kontraste. Mal erdig und gemütlich, mal auffällig und glitzernd – die neuen Kollektionen lassen viel Raum zum Ausprobieren. Zwei Expertinnen verraten, welche Trends jetzt wichtig sind.
