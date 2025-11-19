zurück Hätten Sie’s gewusst?Zehn Irrtümer bei der MülltrennungJoghurtbecher ausspülen und Pizzakarton ins Altpapier – wirklich? Zwei Expertinnen räumen mit den größten Müll-Mythen auf und verraten, wie Recycling wirklich funktioniert. Testen Sie ihr Wissen.19.11.2025 UPDATE: 19.11.2025 07:55 Uhr 3 Minuten, 45 Sekunden Für jeden Abfall gibt es die passende Tonne – jetzt muss man den Müll nur noch richtig einsortieren. Foto: Nicolas Armer/dpa-tmn Von Evelyn Steinbach Berlin. (dpa-tmn) Gelber Sack, Papiertonne, Restmüll – das System ist vertraut, doch manchmal hapert es an der Umsetzung. Wie sauber