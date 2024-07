csw. Die deutschen Fußballer treffen heute auf Ungarn und nachdem – mal wieder – Regen angesagt ist, wie wäre es mit einem schönen würzigen Gulyás zum Spiel. Das lässt sich gut vorbereiten und stimmt adäquat auf den Gegner ein. Gulasch und Ungarn – da war doch was... richtig! Was wir hier Gulasch nennen entspricht dem ungarischen Pörkölt und Gulyás ist eigentlich eine Gulaschsuppe – und um genau diese soll es in diesem Rezept gehen.

Für vier Portionen werden benötigt: 600 g Rindergulasch (zum Beispiel Hals), 300 g Zwiebeln, 250 g Kartoffeln, 1 rote Paprika, 1 grüne Paprika, 2 Knoblauchzehen, 2 EL Tomatenmark, Schweineschmalz, 1 Chili, 1 l Wasser, 600 ml Brühe, 150 ml Rotwein, 1 Lorbeerblatt, 1 TL Kümmel, 4 TL Paprikapulver edelsüß, 2 TL Paprikapulver rosenscharf, Salz und Pfeffer.

Zwiebeln in halbe Ringe schneiden, Knoblauch würfeln. Beides glasig andünsten, dann das Fleisch dazugeben und bei mittlerer Hitze rundherum sanft anbraten. Dann kommt das Tomatenmark dazu. Ebenfalls kurz anschwitzen. Nun Paprikapulver, Kümmel und Lorbeerblatt hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann das Ganze mit Rotwein und Rinderbrühe ablöschen. Die Suppenbasis eine bis anderthalb Stunden zugedeckt sehr sanft köcheln lassen – je sanfter, desto besser, denn dann wird das Fleisch richtig schön zart und die Zwiebeln zerfallen – genau wie es sein soll. Kocht die Suppe zu stark, droht das Fleisch zäh zu werden.

In der Zwischenzeit den Paprika putzen und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden. Die Chili halbieren, entkernen und in halbe Ringe schneiden. Kartoffeln schälen und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden.

20 Minuten vor Ende der Garzeit das Wasser hinzufügen, außerdem Kartoffeln, Paprika und Chili. Dann die Suppe den Rest der Zeit noch mal schön sanft köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und es kann serviert werden! Noch ein Tipp: Wer möchte, kann zuvor einen halben Bund glatte Petersilie hacken und kurz vor dem Servieren unterheben.