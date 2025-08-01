Reno/Hamburg. (dpa-tmn) Klar: Wir alle wollen glücklich sein. Mehr Menschen in Deutschland zeigen sich einer Befragung zufolge sehr zufrieden mit ihrem Leben – aber es sehen auch mehr Menschen Anlass zum Klagen. Alles also nicht so einfach mit dem Glücklichsein. Woran liegt das? Es könnte mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir es versuchen. Das schreibt der US-Psychologe Steven C. Hayes.