Einsteigen, ans Lenkrad setzen und losfahren: Kann man beim Sitzen im Auto überhaupt etwas falsch machen? Durchaus, denn bei ungünstiger Haltung leidet der Rücken - und im schlimmsten Fall bringt man sich bei einem Unfall in erhöhte Gefahr.

In modernen Autos kann man den Sitz glücklicherweise an die individuelle Körpergröße anpassen, indem man Höhe, Neigung, Kopfteil und Nähe zum Lenkrad verstellt. Auch das Lenkrad selbst lässt sich justieren. Wie die optimale Sitzposition aussieht, erklärt der ADAC in einer Mitteilung:

Beine und Arme nicht komplett durchgestreckt

Der Abstand nach vorn sollte so eingestellt sein, dass die Beine beim Treten der Pedale nicht komplett durchgestreckt sind. Stattdessen sind die Knie leicht gebeugt und zwischen Kniekehle und Vorderkante des Sitzes sollten noch ein paar Zentimeter Platz sein.

Auch die Arme sollten locker angewinkelt sein, das Lenkrad idealerweise auf neun und drei Uhr gegriffen werden. Zwischen Oberkörper und Lenkrad-Airbag liegen am besten 25 bis 30 Zentimeter.

Aufrecht sitzen mit Kopf an der Kopfstütze

Mit dem Gesäß sollten Sie sich nah an der Rückenlehne platzieren und den Rücken anlehnen - der wird ihnen die aufrechte Sitzposition gerade bei längeren Fahrten danken. Gleichzeitig ist Ihr Kopf so automatisch näher an der Kopfstütze, was im Falle eines plötzlichen Aufpralls Ihre Sicherheit erhöht. Die Oberkante der Kopfstütze sollte etwa so hoch sein wie die Oberkante des Kopfes.

Gute Sicht sicherstellen

Beim Fahren sollte man nicht nur die Straße, sondern auch das Armaturenbrett gut im Blick haben. Dafür sollte der Sitz hoch genug und das Lenkrad nicht zu hoch eingestellt sein. Die Augen sind am besten auf etwa halber Höhe der Frontscheibe.