Warum sich eine Dämmung oft lohnt
Wer sein Haus richtig dämmen lässt, schwitzt im Sommer weniger - und kann im Winter Heizkosten sparen. Doch nicht nur das verbesserte Raumklima und niedrigere Energiekosten rechtfertigen den Aufwand.
Düsseldorf/München. (dpa-tmn) Energiekosten senken, das Raumklima verbessern und das Klima schützen: Eine gute Gebäudedämmung bringt viele Vorteile. Wer eine neue Dämmung für sein Dach und die Fassade plant, verbessert nicht nur seinen Wohnkomfort im Sommer wie im Winter. Entgegen mancher Vorurteile rechnet sich die Maßnahme auch finanziell.
In der Regel sei diese Maßnahme
