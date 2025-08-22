Freitag, 22. August 2025

Plus Gegen Wärme und Kälte

Warum sich eine Dämmung oft lohnt

Wer sein Haus richtig dämmen lässt, schwitzt im Sommer weniger - und kann im Winter Heizkosten sparen. Doch nicht nur das verbesserte Raumklima und niedrigere Energiekosten rechtfertigen den Aufwand. 

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 08:20 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Eine gute Dämmung zahlt sich nicht nur finanziell aus - auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert können sich dadurch erhöhen. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Düsseldorf/München. (dpa-tmn) Energiekosten senken, das Raumklima verbessern und das Klima schützen: Eine gute Gebäudedämmung bringt viele Vorteile. Wer eine neue Dämmung für sein Dach und die Fassade plant, verbessert nicht nur seinen Wohnkomfort im Sommer wie im Winter. Entgegen mancher Vorurteile rechnet sich die Maßnahme auch finanziell. 

In der Regel sei diese Maßnahme

