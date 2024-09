Licht ist für Pflanzen lebensnotwendig, denn damit produzieren sie in der Photosynthese Energie. Eine Staubschicht auf ihren grünen Blättern kann die Lichtversorgung zusätzlich beeinträchtigen, weshalb gerade im Herbst und Winter regelmäßiges Abstauben wichtig ist. Denn dann bekommen die Pflanzen im Haus ohnehin weniger Tageslicht ab.

Die Experten von der niederländischen Erzeuger- und Züchter-Stiftung Promotie Anthurium raten, Zimmerpflanzen regelmäßig mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Alternativ kann man sie erst mit Wasser aus einer Spühflasche benetzen und die Blätter dann mit einem weichen Tuch abwischen.

Wasserliebende Pflanzen abduschen

Das Ab- und Trockenwischen ist deshalb wichtig, damit keine Flecken von getrockneten Wassertropfen bleiben. Haben Sie wasserliebende Pflanzen, dann kann man das Topfgrün auch in die Dusche geben und abbrausen.

Manche Pflanzen allerdings wollen laut Promotie Anthurium ungern entstaubt werden: Dazu gehören Sukkulenten. Sie haben eine spezielle Schicht auf ihren Blättern, die sie vor direktem Sonnenlicht schützt.

Den Standort wechseln

Viele Pflanzen brauchen im Herbst und Winter auch einen anderen Standort im Haus oder der Wohnung als zu lichtreicheren Zeiten im Rest des Jahres. Das ist idealerweise an einem Fenster in Richtung Süden.

Geht das nicht, kann eine Pflanzenlampe eine Alternative sein. Laut den Experten können Anthurien, die immer so hell wie möglich stehen sollten, bei Bedarf in einer Wohnung mit wenig Tageslicht im Winter so besser versorgt werden.