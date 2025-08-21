Mehr Gemütlichkeit bei Outdoormöbeln angesagt
Sie wollen bei sommerlichen Temperaturen entspannt auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen - vielleicht mit einem kühlen Getränk in der Hand? Mit diesen Outdoormöbeln wird es maximal gemütlich.
Von Isabelle Modler
Köln/Bad Honnef. (dpa-tmn) Bei sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen nach draußen. "Gleichzeitig gibt es die Sehnsucht nach einem sicheren Rückzugsort, als Kontrast zu unserer hektischen Welt", sagt Trendexperte Frank A. Reinhardt. Diese Bedürfnisse nach Sicherheit und Freiheit müssen aber kein Widerspruch sein.
Wer einen Balkon, eine Terrasse
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+