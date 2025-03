Von Pauline Jürgens, dpa

Der Bauch spannt auf einmal so stark, dass die Hose drückt - und das nach einer kleinen Mahlzeit. Wer so ein "Food Baby" kennt, fragt sich: Warum spielt mein Bauch nicht mit? Und was hilft nun?

Bonn/Gießen. (dpa-tmn) Kein gutes Bauchgefühl nach dem Essen: Drückt und spannt dort alles, ist das für Betroffene belastend. Wie und warum entsteht ein