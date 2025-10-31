Straftat beobachtet? - So verhalten sich Zeugen richtig
Zeugen sind für die Polizei nach Straftaten von entscheidender Bedeutung - aber nur, wenn sie Details richtig erinnern und sich zu erkennen geben. Wie sich Beobachter im Ernstfall richtig verhalten.
Von Christoph Jänsch
Freiburg/Stuttgart. (dpa-tmn) Fahrerflucht, Sachbeschädigung, Körperverletzung: Wer Zeuge solcher oder anderer Straftaten wird, steht womöglich selbst zunächst unter Schock. Wichtig ist aber, einen kühlen Kopf zu bewahren - und die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Was zu tun ist:
Schritt 1: Die eigene Sicherheit gewährleisten