Von Christoph Jänsch

Freiburg/Stuttgart. (dpa-tmn) Fahrerflucht, Sachbeschädigung, Körperverletzung: Wer Zeuge solcher oder anderer Straftaten wird, steht womöglich selbst zunächst unter Schock. Wichtig ist aber, einen kühlen Kopf zu bewahren - und die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Was zu tun ist:

Schritt 1: Die eigene Sicherheit gewährleisten