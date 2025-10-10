Freitag, 10. Oktober 2025

Stellenabbau befürchtet? - So reagieren Sie richtig

Gerüchte über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Welche Anzeichen es gibt und wie Sie jetzt angemessen reagieren können. 

10.10.2025
Wenn Stellenabbau droht, ist der Austausch mit Kollegen wichtig – aber auch das Gespräch mit Vorgesetzten kann Klarheit bringen. Foto: Arne Dedert/dpa-tmn

Von Sabine Meuter

München/Bielefeld. (dpa-tmn) Die Stimmung im Büro hat sich verändert. Gespräche verstummen, wenn Sie vorbeigehen. Ihr Chef wirkt angespannt, und plötzlich ist von Sparmaßnahmen die Rede. Wenn sich solche Anzeichen häufen, fragen sich viele Beschäftigte: Bin ich als Nächstes dran? Die Angst vor dem Jobverlust kann lähmend sein – muss sie aber nicht.