Von Sabine Meuter

München/Bielefeld. (dpa-tmn) Die Stimmung im Büro hat sich verändert. Gespräche verstummen, wenn Sie vorbeigehen. Ihr Chef wirkt angespannt, und plötzlich ist von Sparmaßnahmen die Rede. Wenn sich solche Anzeichen häufen, fragen sich viele Beschäftigte: Bin ich als Nächstes dran? Die Angst vor dem Jobverlust kann lähmend sein – muss sie aber nicht.