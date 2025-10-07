Mittwoch, 08. Oktober 2025

Mehrheit will klare Kennzeichnung von KI bei Stellenanzeigen

Auf der Suche nach einem Job ist nach wie vor die Stellenanzeige wichtig. Darf die von der KI verfasst sein? Und was wünschen sich Jobsuchende noch für das Bewerbungsverfahren?

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 08:24 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Nanu, ist die Stellenanzeige KI-generiert? Umfragen zeigen, ob Jobsuchende das erkennen, wie sie darauf reagieren und was sie sonst noch beim Bewerbungsprozess bewegt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin/Düsseldorf. (dpa-tmn) Die Stellenanzeige wurde komplett oder mit Hilfe von KI verfasst? Knapp jeder oder jede dritte Arbeitnehmende (30 Prozent) ist überzeugt, das erkennen zu können. Besonders hoch ist der Anteil unter den 18- bis 29-Jährigen (55 Prozent). Das ist ein Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Bilendi im Auftrag der Königsteiner Gruppe unter mehr als 1.000