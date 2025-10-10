Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Angesagte Herbstfarbe

So lässt sich Schokobraun kombinieren

Mut zur Farbe: Schokobraun trifft auf Neongelb oder All-Brown mit roten Schuhen – welche Kombis überzeugen und wovon Stylistinnen abraten.

10.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Schokobraun im Business-Look: Ein eleganter Hosenanzug mit abstimmenden Accessoires beweist, dass Braun nicht nur trendig, sondern auch zeitlos und professionell wirkt - wie hier bei Veronica Beard zu sehen (Jacke ca. 1.798 Euro, Hose ca. 548 Euro, Sweater ca. 548 Euro, Pumps ca. 430 Euro). Foto: Veronica Beard/dpa-tmn

Von Jessica Kliem

Senden/Stromberg. (dpa-tmn) - Schokobraun ist die Trendfarbe des Herbstes 2025 – und sie ist überall. Vom Runway bis zur Straße dominiert dieses tiefe, warme Braun wie kaum ein anderer Ton die aktuelle Modewelt. Doch während das Modemagazin "Elle" es zur Saisonfarbe krönt und "Glamour" prophezeit, dass man im Herbst nicht an ihr vorbeikommt, bleibt