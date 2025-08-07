Clickertraining mit Katzen
Die Katze kratzt an Möbeln oder miaut ununterbrochen vor der Fütterung? Schon wenige Minuten Training am Tag können helfen, unerwünschte Verhaltensweisen abzustellen - ohne das Tier zu bestrafen.
Düsseldorf. (dpa-tmn) Katzen haben ihren eigenen Willen - sie zu erziehen ist daher nicht ganz so einfach. Mit der richtigen Methode lässt sich aber etwa unerwünschtes Verhalten unterbinden. Alles, was man dafür braucht, ist ein kleines Gerät, das ein klickendes Geräusch macht.
"Clickertraining basiert auf dem Prinzip der positiven Verstärkung", so Diplom-Biologin Birgit Rödder
