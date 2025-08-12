Dienstag, 12. August 2025

zurück
Plus 10 Tipps bei der Hitze

Wie gerade Stadtbewohner bei Hitze einen kühlen Kopf bewahren können

Wenn die Sonne brennt und der Asphalt glüht, braucht es oft mehr als nur einen Ventilator. Zehn Tipps, mit denen auch die größte Hitzewelle überstanden wird - und was die Spanier damit zu tun haben.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 10:00 Uhr 3 Minuten, 16 Sekunden
Wetter in Baden-Württemberg
In den Großstädten Baden-Württembergs, wie hier in Stuttgart, belastet die Hitze die Menschen noch stärker als auf dem Land. (Archivbild)

Stuttgart. (dpa-lsw) Der Hochsommer ist mit Wucht zurück im Südwesten und es wird heiß: Bis zu 38 Grad soll es in den kommenden Tagen in manchen Regionen geben. Besonders betroffen sind die großen Städte, denn dort kühlt es auch über Nacht nur wenig ab. Wie können Städter der Hitze entkommen? Mit ein paar Tricks lässt sie sich cool meistern:

Richtig lüften – aber zur richtigen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote