Stuttgart. (dpa-lsw) Der Hochsommer ist mit Wucht zurück im Südwesten und es wird heiß: Bis zu 38 Grad soll es in den kommenden Tagen in manchen Regionen geben. Besonders betroffen sind die großen Städte, denn dort kühlt es auch über Nacht nur wenig ab. Wie können Städter der Hitze entkommen? Mit ein paar Tricks lässt sie sich cool meistern:

Richtig lüften – aber zur richtigen