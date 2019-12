Von Gabriele May

Heidelberg. Dr. Sonja Storm ist Vulkanologin am Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg und hat in der Vergangenheit selbst schon den nun ausgebrochenen Vulkan in Neuseeland besucht.

Frau Storm, wie muss man sich den Ausbruch auf der Vulkaninsel White Island genau vorstellen?

Es war eine sehr kurze, aber sehr energetische Eruption. Möglicherweise war kein Magma im Spiel und es gab eine phreatische Eruption, also eine Dampfexplosion. Aber das ist noch unklar. Vulkanische Asche ist bis zu 3600 Metern Höhe aufgestiegen.

Wie gefährlich wird der Vulkan eingestuft?

Foto: privat

White Island ist einer der aktivsten Vulkane Neuseelands. Und er gehört zu den Vulkanen des Kontinents, die jederzeit und ohne lange Vorwarnung plötzliche Explosionen erzeugen können. In den vergangenen Wochen gab es Anzeichen für eine erhöhte Aktivität. Es gibt bei Vulkanen bestimmte Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeuten können, aber man hat keine Gewissheit, ob überhaupt oder wann etwas passiert. Wenn man einen Vulkan betritt oder diese Insel, muss man sich im Klaren darüber sein, dass es nicht ungefährlich ist.

Kann man sich als Tourist schützen?

Alleine darf niemand die Insel betreten, da sie im Privatbesitz ist. Man kann sich jedoch einer touristischen Tour anschließen, auch ich habe das privat gemacht. Man hofft natürlich, dass nichts passiert – und viele Vulkane, wie auch White Island, werden sehr gut überwacht, aber es gibt keine Sicherheit. White Island wird vom Geologischen Dienst Neuseelands überwacht. Touristen können den Stand der Vulkanaktivität auf der Homepage der Touranbieter einsehen, werden sich aber meist auf die Einschätzung des Anbieters verlassen. Überlebenswichtig ist vor allem, auf den vorgesehenen Pfaden zu bleiben, um nicht in die mehrere 100 Grad heißen Stellen im Kraterboden einzubrechen. Es gibt auch Helme und Gasmasken, die aber nur einen gewissen Schutz bieten. Viele der Toten und Schwerverletzten der Eruption erlitten starke Verbrennungen oder wurden von ausgeschleuderten Steinen (vulkanischen Bomben) getroffen.

Ist ein weiterer Ausbruch zu befürchten?

Das ist kaum vorherzusehen. Zurzeit geht die Aktivität auf White Island zurück und nichts deutet auf eine Eskalation hin. Die Alarmstufe ist momentan drei auf einer Skala von 0 bis fünf. Jedoch kann man nicht sagen, wie es weitergeht. Der Vulkan ist aktiv und daher unberechenbar. Es kann auch kurzfristig zu Änderungen in der Aktivität kommen.

Ist ein ähnliches Szenario wie in Neuseeland auch in Europa denkbar?

Erst im Juli ereignete sich eine heftige Explosion auf dem aktiven Vulkan Stromboli in Italien, bei der zwei Menschen ums Leben kamen. Wenn sich Touristen bei einer der geführten Touren oben auf dem Kraterrand aufhalten und es zu einem Ausbruch kommt, kann auch dort ein schweres Unglück geschehen. Auf einen aktiven Vulkan zu gehen ist immer ein Risiko – jeder muss für sich entscheiden, ob er es eingehen möchte oder nicht.

Update: 10. Dezember 2019, 14.50 Uhr